Dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea un questionario di analisi materialità

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea invita tutti i portatori di interesse, interni ed esterni, a compilare il questionario su cui è incentrata l’analisi di materialità. Tale analisi è lo strumento che permette di identificare gli aspetti maggiormente rilevanti delle attività non finanziarie portate avanti dal Gruppo, con riguardo agli impatti economici, ambientali, sociali e di governance. Gli impatti possono essere positivi o negativi, attuali o potenziali, diretti o indiretti, a breve o lungo termine e offrono una fotografia del modo in cui l’azienda contribuisce allo sviluppo economico, alla sostenibilità ambientale e alla coesione sociale. Sono significativi se rappresentano, ad esempio, un argomento di interesse per opinion leader e/o comunità di esperti o se derivano da analisi di impatto. L’analisi di materialità si svolge in ottemperanza alle richieste del D. Lgs. n. 254/2016 e secondo quanto definito dallo standard di rendicontazione del Global Reporting Initiative (GRI). Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea orienta le attività verso un modello di business sostenibile ed etico, improntato al miglioramento continuo del rapporto con il cliente, considerando quest’ultimo non solo nella sua dimensione individuale, ma anche all’interno della comunità cui appartiene. Per questo l’analisi è indispensabile per avvicinare il Gruppo Iccrea alle aspirazioni dei soggetti coinvolti (interni ed esterni). La partecipazione è aperta a tutti, ai dipendenti delle società del Gruppo, delle BCC e a tuti i soggetti esterni che siano interessati a conoscere e approfondire l’impatto delle attività di Gruppo. Allargare la partecipazione a tutti i portatori di interesse andando oltre il coinvolgimento dell’organizzazione rappresenta, infatti, un’opportunità preziosa per determinare la rilevanza (materialità) dei temi e per valorizzare le peculiarità del modello di business del Gruppo Iccrea. Compilando il questionario si contribuisce all’identificazione dei temi prioritari da rendicontare della prossima DCNF. Le domande sono divise in 5 macro-aree: ambiente, sociale (business e comunità), personale, governance, diritti umani e lotta alla corruzione. A ciascun tema dovrà essere attribuita una rilevanza tramite l’attribuzione di una valutazione espressa con un numero da 1 (poco rilevante) a 4 (totalmente rilevante). La compilazione richiede solo pochi minuti. La DCNF condensa l’impegno del Gruppo Iccrea a favore della crescita economica e del mercato, con l’attenzione alla sostenibilità sociale e ambientale, da sempre un obiettivo primario anche delle BCC del Gruppo Iccrea che si distinguono per la scelta di costruire insieme il bene comune. Promuovono lo sviluppo della cooperazione e l’educazione al risparmio e alla previdenza, la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile dei territori nei quali operano.