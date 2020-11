Da domani la nuova versione del “Padre nostro”

Da domani, nelle parrocchie, il nuovo Padre Nostro. Poiché, come ha avuto a papa Francesco, “un padre non fa dei tranelli ai figli”, era incongruo il verso del “Padre nostro” nel quale l’orante chiede a Dio che non lo “induca” in tentazione, e da domenica prossima buona parte delle parrocchie di tutta Italia proporranno di abbandonare questa formula, dopo quasi quaranta anni, ed invocare invece che il Signore non “abbandoni” il credente alla tentazione. La novità, lungamente annunciata, entra ora nella vita e nelle abitudini dei fedeli, e non è l’unica innovazione liturgica che i cattolici italiani dovranno imparare. Tra le svariate novità, il “Confesso” diventa più “gender inclusive”: chi confessava i propri peccati lo faceva, sinora, ai “fratelli”, da domenica dirà: “Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle…”. E ancora, durante la liturfica eucaristica, il sacerdote, da parte sua, dirà: “Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre onnipotente”. Altro momento tipico, il prete non dirà più “Scambiatevi il segno della pace”, ma “Scambiatevi il dono della pace”. Al Gloria si dirà “pace in terra agli uomini, amati dal Signore”, e non più “…agli uomini di buona volontà”. Alla preghiera eucaristica il celebrante non dirà più “Prese il calice del vino e di nuovo rese grazie” ma “Prese il calice colmo del frutto della vite”, e al rito della pace dirà “Scambiatevi il dono della pace” anziché il vecchio “Scambiatevi un segno di pace”. Infine, alla conclusione della messa, il prete potrà optare tra il latino, “Ite missa est”, e il più innovativo: “Andate e annunciate il Vangelo del Signore”. Tutte queste modifiche nascono in realtà da un lavoro di ordinaria “manutenzione” dei libri liturgici: il messale romano, come è conociuto oggi, fu introdotto da Papa Paolo VI dopo il Concilio vaticano II (1962-1965). Dal testo latino sono state fatte le diverse traduzioni in lingua volgare. E il passare del tempo ha suggerito alla Chiesa si aggiornare, dopo un certo numero di decenni, tanto il testo latino quanto le traduzioni: quella che arriva ora nelle parrocchie di tutta Italia è la terza traduzione e, ricorda Avvenire, arriva a diciotto anni dalla terza edizione tipica latina varata dalla Santa Sede nel 2002, e va a sostituire la seconda traduzione che scandisce la liturgia nelle chiese italiane dal 1983. Il nuovo messale diventerà obbligatorio a partire dalla prossima Pasqua, ossia dal 4 aprile 2021, ma molte diocesi hanno deciso di adottare la nuova traduzione dalla prima domenica d’Avvento, il 29 novembre. E se il motivo per cui si modifica il testo è trovare un linguaggio che sia ora più fedele al latino, ora più vicino ai fedeli; e i tempi di questi passaggi sono lunghi, con una lunga catena di cautele e controlli, tra esegeti, teologi, funzionari della Cei e officiali del Vaticano; e nelle discussioni si inseriscono sensibilità e conflitti accesi poiché nella Chiesa la tradizione vuole che “lex orandi, lex credendi”, ossia che il contenuto della preghiera coincida con il contenuto della fede; in questo contesto si è inserito, a un certo punto, Papa Francesco. Eletto nel 2013, ha trovato il lavoro già ampiamente avviato, ed ha voluto imprimere la sua spinta ad un testo che corrispondesse alla sua idea di una Chiesa aperta e misericordiosa. Beninteso, non si tratta di cambiare le parole di Gesù: ma quel che disse il messia, in aramaico, è stato riportato dapprima in greco, poi tradotto in latino, e infine nelle numerose lingue moderne. E’ dunque normale che, col passare delle lingue e del tempo, si possa ricalibrare il linguaggio liturgico e anche la preghiera che Gesù insegnò ai discepoli, il “Padre nostro” appunto. Già nel 2008 la versione Cei della Bibbia, poi inserito nella rinnovata edizione italiana del Lezionario, sostituiva “Non ci indurre in tentazione” con “Non ci abbandonare alla tentazione”. Ma il Papa argentino ha insistito. Dio che ci induce in tentazione “non è una buona traduzione”, ha detto già nel 2017 a Tv2000. “Anche i francesi hanno cambiato il testo con una traduzione che dice ‘non mi lasci cadere nella tentazione’ sono io a cadere, non è lui che mi butta nella tentazione per poi vedere come sono caduto, un padre non fa questo, un padre aiuta ad alzarsi subito”. Se i critici conservatori di Papa Bergoglio hanno voluto vedere nelle sue parole una troppo riformistica spigliatezza nel toccare preghiere che hanno il sapore dell’eternità, lui in realtà è molto rispettoso della tradizione. Ma cambiare un verso del “Padre Nostro”, risvegliando fedeli che ripetevano le preghiere “a pappagallo”, per usare una sua espressione, fino a dimenticare il significato autentico di una formula, e senza che quel che esce entra nelle orecchie o esce dalla bocca tocchi il cuore, è nelle sue corde. Così come lo è un altro passaggio nuovo, e controverso, del messale, e riguarda le parole usate per la consacrazione del calice. In latino il sacerdote afferma: “Hic est enim calix sanguinis mei … qui pro vobis et pro multis effundetur”: Cristo versa il sangue “per molti”. Ma dopo il Concilio vatcano II si è diffusa una traduzione più misericordiosa: il sangue è versato “per tutti”. Una traduzione che Benedetto XVI non ha mai amato, tanto da scrivere, in una lettera ai vescovi tedeschi del 14 aprile 2012: “L’essere e l’agire di Gesù comprende l’intera umanità, il passato, il presente e il futuro. Ma di fatto, storicamente, nella comunità concreta di coloro che celebrano l’eucaristia egli giunge solo a ‘molti’”. Ora il Papa è Francesco. E la sua insistenza sulla “misericordia” divina non poteva che farlo optare per la formula “per tutti”. Al punto che quando i vescovi italiani gli hanno portato la prima copia del nuovo messale, a settembre scorso, “mentre ascoltava la nostra presentazione – ha raccontato al Sir monsignor Clausio Maniago, presidente della Commissione episcopale per la liturgia della Cei – ha sfogliato il libro: è andato a cercare, ad esempio, le parole della consacrazione per verificare la traduzione del ‘pro multis’, tradotto con ‘versato per voi e per tutti’ secondo l’orientamento che il Papa aveva confermato”.