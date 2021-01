Crollo del mercato delle auto in Francia.

La crisi sanitaria dello scorso anno ha causato una contrazione del mercato automobilistico francese, con appena 1,65 milioni di nuove vetture vendute, che lo ha riportato ai livelli del 1975. I consumatori sembrano molto cauti in un momento in cui il Paese e le economie di tutto il mondo sono travolte dalla crisi economica: le nuove immatricolazioni di autovetture sono crollate del 25,5% nel 2020, secondo i dati pubblicati venerdì dal Comitato dei costruttori automobilistici francesi (CCFA). Nel 2019 erano state messe in circolazione circa 2,2 milioni di nuove auto. Anche “durante le crisi degli anni ’90 e 2000, non siamo mai scesi al di sotto di 1,7 milioni”, ha detto ad AFP il direttore delle comunicazioni del CCFA, Francois Roudier. Il tutto mentre la casa automobilistica francese Psa sta per fondersi con l’italo-americana Fca.

Le consegne sono crollate del 72% a marzo e dell’88,8% ad aprile, prima di recuperare durante l’estate ma di poco. Nel mese di dicembre il numero di immatricolazioni è tornato ad un livello elevato, a 186.000, con un calo dell’11,8% rispetto a dicembre 2019. Nel corso dell’anno, i costruttori francesi PSA (Peugeot, Citroen, DS, Opel) e Renault hanno tenuto leggermente meglio del mercato, ma le loro consegne sono state comunque inferiori rispettivamente del 25,1% e del 24,9% rispetto al 2019. Per quanto riguarda PSA, i marchi Peugeot (-20,5%) e DS (-17,4%) hanno sofferto meno, beneficiando di gamme più giovani, in particolare il 208, 2008 e DS3 Crossback. Citroen (-30,8%) e Opel (-34,5%) hanno pesato maggiormente sull’andamento commerciale del Gruppo, che sta per fondersi con l’italo-americana FCA. E alla Renault, che questo mese pubblicherà il suo nuovo piano strategico per voltare definitivamente pagina sull’era di Carlos Ghosn, le cose non sono andate meglio: il marchio a forma di diamante ha perso il 22,7% nel corso dell’anno, meglio della Dacia, specialista a basso costo (-30,1%), mentre le auto sportive alpine sono diminuite del 77,1%. La crisi ha portato ad un’esplosione anche nel mercato dell’usato. Il sito Aramisauto, leader nella vendita online di veicoli usati, ha registrato nei primi nove mesi dell’anno un incremento delle vendite del 7,5%. Le Peugeot 208, Nissan Qashqai, Peugeot 3008, Renault Clio IV e Captur sono state le principali richieste. L’industria automobilistica nel suo complesso è prevista in ripresa nei prossimi anni, ma un ritorno ai livelli di immatricolazione pre-crisi non è previsto prima del 2025, secondo Matthias Heck dell’agenzia Moody’s, che prevede un +10,7% nel 2021 e un +10,5% nel 2022 in Francia.