Crisi – Redditi in calo e consumi a picco

Redditi in calo e spese per consumi a picco nell’area euro durante il secondo trimestre, quello ad oggi maggiormente colpito da lockdown anti Covid. Ma alla luce della ripresa dei contagi e delle nuove misure restrittive adottate dai governi, i dati diffusi da Eurostat rischiano di risultare un foco presago di quanto potrebbe replicarsi in questi e nei mesi a venire. Nel periodo in esame, i redditi disponibili delle famiglie hanno subito una contrazione del 3,3%, rileva l’ente di statistica Ue, ma le spese per consumi hanno segnato un calo quasi quadruplo: meno -12,6% rispetto al primo trimestre. In precedenza diversi economisti avevano spiegato che il crollo dei consumi, oltre al calo dei redditi, durante il lockdown era da imputarsi anche alla semplice impossibilità di acquistare alcuni beni, assieme alla diffusa sfiducia che porta a rinviare gli acquisti a tempi migliori. Sempre nel secondo trimestre gli investimenti delle famiglie dell’area euro hanno mediamente segnato un calo dello 0,9%. Il risparmio, invece, è balzato dell’8% rispetto ai tre mesi precedenti. In Italia, ancora nel secondo trimestre, secondo Eurostat i redditi delle famiglie sono caduti ad un ritmo superiore alla media dell’area euro, meno 7,4%, mentre il calo delle spese per consumi è stato leggermente più contenuto, pari al meno 11,5%. Più moderata anche la crescita del risparmio, più 3,7% mentre gli investimenti delle famiglie sono diminuiti dell’1,1%, non lontano dalla media.