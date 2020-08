Crisi – Filiera del turismo con fatturato a picco per l’effetto lockdown

Fatturato a picco per la filiera del turismo nel II trimestre del 2020 a causa delle misure di contenimento dell’epidemia di Covid-19. E’ quanto emerge dai dati diffusi dall’Istat. I cali del fatturato hanno colpito “tutti i settori rilevati, risultando particolarmente marcati in quelle attività maggiormente interessate dai provvedimenti di chiusura per il contenimento dell’emergenza sanitaria, quali quelle legate alla filiera del turismo (Attività delle agenzie di viaggio -93,0%, Alloggio -88,3%, Trasporto aereo -79,1%, Attività dei servizi di ristorazione -64,2%)”.