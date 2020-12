Crisi – Crollo del Pil nel 2020 a -9%

Il Pil italiano subirà quest’anno una drastica contrazione del 9% per la crisi del coronavirus, ma nel prossimo triennio ci sarà una ripresa dell’economia. Lo sostiene la Banca d’Italia nelle “Proiezioni macroeconomiche per l’economia italiana”, secondo cui l’anno prossimo ci sarà una crescita del 3,5%, nel 2022 del 3,8% e nel 2023 del 2,3%. “In termini congiunturali – sottolinea Via Nazionale – il Pil si ridurrebbe nel trimestre in corso e rimarrebbe debole all’inizio del 2021, per poi tornare a espandersi a ritmi significativi nella parte centrale del prossimo anno, grazie all’ipotizzato miglioramento del quadro sanitario e all’effetto delle misure di politica economica”. “Rispetto allo scenario di base – aggiunge Palazzo Koch – pubblicato nel bollettino economico di luglio, la revisione al rialzo nel 2020 riflette l’andamento particolarmente favorevole nel terzo trimestre, mentre nel successivo biennio la ripresa è spostata in avanti di alcuni mesi. Il più contenuto dato medio annuo del 2021 risente dell’effetto trascinamento della flessione del prodotto nella parte finale del 2020. La crescita è più rapida dal secondo trimestre in poi e significativamente più forte nel 2022”.