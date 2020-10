Crisi Covid – Gli indennizzi entro la metà di novembre

Sono “300-350mila le aziende” interessate ai ristori previsti dal Dpcm firmato oggi. Lo ha annunciato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Il ministro ha spiegato che sono “tutte le aziende ed esercizi pubblici che sono oggetto delle restrizioni introdotte dal Dpcm” aggiungendo che “sappiamo di chiedere un sacrificio importante e necessario a contenere il virus e quindi per tutti costoro ci saranno questi indennizzi che sono solo una parte delle misure. Avremo poi per tre mesi – ha continuato – il credito di imposta sugli affitti, l’eliminazione della rata Imu e poi naturalmente la cig per i lavoratori e l’indennità di 1.000 euro per i collaboratori”. “Stiamo lavorando per erogare entro la metà di novembre gli indennizzi” previsti dal Dpcm. Forse “entro l’11 novembre per chi in passato ha già fatto domanda. Per loro sarà senz’altro più facile” ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.