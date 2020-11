Credito – 2,7 milioni le domande di adesione alle moratorie sui prestiti

Salgono a oltre 2,7 milioni le domande di adesione alle moratorie sui prestiti, per un valore di oltre 302 miliardi di euro. Lo rileva la task force creata per promuovere l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal governo per affrontare l’emergenza coronavirus, di cui fanno parte i ministeri dell’economia e dello sviluppo economico, la Banca d’Italia, l’Abi, il Mediocredito Centrale e la Sace. Superano quota 107 miliardi di euro le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentate al Fondo di garanzia per le Pmi. Attraverso “Garanzia Italia” della Sace invece, sono state concesse garanzie per 17,2 miliardi di euro, su 981 domande ricevute.