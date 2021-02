Covid – Un team di supporto per gli anziani in vista della vaccinazione. Accade a Sanza (SA).

Sanza (SA) – L’amministrazione comunale di Sanza avvisa i cittadini che è possibile da oggi registrarsi sulla piattaforma informatica della Regione Campania per l’adesione alla campagna di vaccinazione anti Covid-19 riservata alla popolazione campana oltre gli 80 anni di età. Per poter aderire è necessario effettuare la registrazione sulla piattaforma https://adesionevaccinazioni.soresa.it/. Presso il comune, in piazza XXIV maggio, al primo piano, un team di operatori saranno a disposizione della popolazione ultraottantenne per la registrazione sulla piattaforma vaccinale, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 dal lunedi’ al venerdì. Si raccomanda di portare con se il Codice Fiscale –la Tessera Sanitaria- la Carta di identità, è necessario un indirizzo e-mail – recapito cellulare che saranno utilizzati in fase di convocazione per la somministrazione della prima dose del vaccino. Sarà poi cura del centro vaccinale procedere con la successiva convocazione.​