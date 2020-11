Covid – In Italia record europeo di nuovi casi in 7 giorni

Questa settimana l’Italia ha riportato il maggior numero di nuovi casi nella Regione europea ed è terza a livello globale, con 235.979 nuovi casi (3.902 casi per 1 milione di abitanti)”. Lo segnala il report epidemiologico settimanale dell’Organizzazione mondiale della sanità, secondo il quale tuttavia i casi nel nostro Paese potrebbero aver raggiunto il picco, dato il leggero (3%) calo segnalato. La scorsa settimana il numero di nuovi decessi è aumentato del 26% in Italia con 4.578 vittime (75 decessi per 1 milione di persone). E Valle d’Aosta, Bolzano e Piemonte riportano il numero più alto di casi. “I rapporti dei media hanno evidenziato le preoccupazioni per il gran numero di pazienti Covid-19 in terapia intensiva e per il numero crescente di infezioni negli operatori sanitari, mettendo a dura prova le capacità sanitarie” a livello locale, scrive ancora l’Oms. L’Organizzazione afferma che la pandemia ha “rallentato” nell’ultima settimana, sebbene i tassi di mortalità abbiano continuato a salire, con oltre 67mila nuovi decessi segnalati. Anche se c’è stata una “tendenza al ribasso” nel numero di contagi in Europa, la regione ha ancora la più grande percentuale di nuovi casi e decessi a livello globale. L’Oms ha anche osservato che l’Africa ha riportato il più alto aumento di nuovi casi e decessi, guidato da Sud Africa, Algeria e Kenya. La scorsa settimana, il numero di nuovi casi segnalati in Europa è diminuito di circa il 6%, dopo un calo del 10% la settimana precedente, suggerendo che i blocchi in tutto il continente stiano effettivamente rallentando la trasmissione. Tuttavia, la regione rappresenta circa la metà delle nuove morti globali. Il bilancio del Regno Unito è diminuito di circa il 13%, il primo calo settimanale dalla fine di agosto. Erano circa 1.600 le persone ricoverate ogni giorno a metà novembre, dato che rimane di gran lunga inferiore rispetto agli oltre 3mila pazienti ricoverati ogni giorno all’inizio di aprile. In Asia, inoltre, l’Oms ha osservato che il Giappone ha segnalato il maggior numero di casi giornalieri dall’inizio dell’epidemia, con oltre 2mila segnalati ogni giorno per cinque giorni consecutivi, un aumento del 41% rispetto alla settimana precedente. Il Myanmar ha inoltre riportato un aumento del 74% dei contagi confermati la scorsa settimana, con oltre 11mila nuove infezioni, e un aumento del 36% dei decessi, a 188.