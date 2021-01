Covid – In Campania aumentano i casi dopo la riapertura delle scuole

Contagi da Covid-19 in aumento in Campania in concomitanza con la ripresa della didattica in presenza. E’ quanto si legge in un documento firmato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e indirizzato ai dirigenti scolastici in previsione del ritorno in aula per gli studenti delle superiori previsto lunedì 1 febbraio. De Luca ha ricordato che la situazione pandemica resta grave: “Nella riunione con l’Unità di Crisi regionale è stato rappresentato che, in concomitanza con la ripresa in presenza delle attività didattiche della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sono stati rilevati, nella settimana scorsa ed in quella in corso, plurimi casi di contagi in ambito scolastico, anche riferiti ad intere classi, nonché diffuse situazioni di assembramento nei pressi degli istituti scolastici, pericolosi per il rischio di contagi connesso al mancato rispetto della distanza interpersonale di sicurezza”. Il presidente della Regione ha poi concluso che si assiste a “un trend in aumento del numero dei contagi e dei ricoveri di degenza Covid-19”.