Covid – Il virus si propaga solo fra chi non si protegge

“E’ il respiro quello che conta, la via primaria di contagio. E la diffusione del virus dipende dai comportamenti”. Lo spiega Sergio Babudieri che dirige il reparto di Malattie infettive dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, in giorni di superlavoro per l’impennata di contagi dovuti, fra l’altro, alle ormai stranote feste in discoteca. “In Sardegna – spiega – ci sono state anche situazioni particolari come il caso dell’isola di Santo Stefano nell’arcipelago della Maddalena, quello è stato il manifesto del fatto che il virus si propaga soltanto a chi non si protegge. 470 persone tra ospiti e personale, con il personale che durante la stagione turistica risiede nell’area stessa del resort. Il virus è entrato tramite il personale, il primo paziente l’abbiamo ricoverato noi. Nelle 24 ore successive sono stati fatti 470 tamponi col risultato che 24 sono risultati positivi: 23 fra il personale e un’ospite, una turista. Questo perchè il personale teneva la mascherina solo quando era a contatto con gli ospiti, perchè vi era obbligato, mentre fuori dal lavoro, non sapendo che il virus c’era, non usavano alcuna precauzione e si sono infettati tutti. Al contrario, fra i turisti, una sola persona su 470, meno del due per mille, che si è infettata occasionalmente, o magari in altro modo. Questo caso – sottolinea il professore – è proprio l’emblema del fatto che la diffusione c’è stata in base ai comportamenti. Questo conferma che il respiro alla fine è quello che conta. Certo, bisogna lavarsi le mani, mantenere l’igiene, ci mancherebbe, ma la via primaria di contagio è quella respiratoria”. “A Sassari – spiega ancora Babudieri – l’ospedale è strutturato per il bio contenimento, per questo non abbiamo avuto nella prima fase del lockdown nessun caso secondario all’assistenza ai pazienti covid. Perchè il nostro edificio è tutto a pressione negativa: tutte le stanze di degenza. Questo significa che non c’è nessun angolo di questo edificio dove l’aria ristagna, perchè è in continua aspirazione. Perchè è importante evitare che l’aria ristagni? Per come si comporta il virus – spiega il clinico – . Come tutti sanno lo eliminiamo, ad esempio starnutendo, con le cosiddette goccioline che sono talmente leggere – sorattutto se poi il paziente è ventilato – da formare un aerosol che si comporta come il caldo: inizialmente va verso l’alto per poi riscendere e saturare l’ambiente. Quando l’operatore sanitario entra in una situazione di questo genere, anche se ha la mascherina, respira un’aria inquinata dove il virus è presente”. Ma allora questo discorso vale anche per le scuole che a giorni riapriranno? “Non solo per le scuole. Per qualsiasi ambiente”, chiarisce il professore, “ovviamente dove l’aria non ristagna il rischio è minore”. “Evidentemente sarebbe impossibile organizzare il biocontenimento in tutte le scuole, e in ogni ufficio”, osserva, di qui l’importanza di mantenere comportamenti corretti e l’attenzione alta.