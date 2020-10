Covid 19 – Superati i 45 milioni di casi nel mondo

I casi globali di Covid-19 hanno superato i 45 milioni, con un aumento di quasi un milione di casi in due giorni, secondo i dati della Johns Hopkins University. Il numero totale di casi registrati è 45.028.250, rispetto ai poco più di 44 milioni che l’Organizzazione mondiale della sanità ha reso pubblici martedì. Per la Jhu, il Paese più colpito dalla pandemia sono ancora gli Stati Uniti con un totale di 8.945.891 casi e 228.668 morti, seguiti da vicino dall’India, con 8.088.851 casi e 121.090 morti. Il Brasile è il terzo Paese per numero di contagi, con 5.494.376, ma occupa il secondo posto della lista in termini di decessi, 158.969. Tra i Paesi che hanno già superato il milione di contagi Francia (1,3 milioni), Spagna (1,1), Argentina (1,1) e Colombia (un milione). Per numero di morti, il Messico è il quarto Paese più colpito con 90.773, seguito dal Regno Unito con 46.045; Italia, con 38.122; Francia, con 36.058 e Spagna con 35.639. Per la Jhu, il numero totale di cittadini nel mondo che sono stati contagi e sono guariti supera ora i 30 milioni.