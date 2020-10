Covid 19 – Mini lockdown a Tramutola e Marsicovetere (Potenza)

Un ‘mini lockdown’ – con i bar chiusi dalle ore 18 alle 6 del giorno successivo e la sospensione delle attività di barbieri e parrucchieri – è stato disposto “con decorrenza immediata” e fino al 13 ottobre per i comuni di Tramutola e Marsicovetere (Potenza). Lo prevede una nuova ordinanza del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. Ieri a Marsicovetere i Carabinieri hanno posto sequestro una Rsa dove, in poche ore, un focolaio di coronavirus ha causato la morte di quattro persone.Oltre ai bar, la sospensione nella fascia oraria dalle ore 18 alle 6 del giorno successivo riguarda anche pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie. L’ordinanza del governatore Bardi prevede inoltre lo stop alle “attività sportive di base” e “all’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati”. Stop anche ai ricevimenti per i matrimoni e agli spettacoli “aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi, i musei e le biblioteche”. Sono infine “sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado”.