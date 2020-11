Covid 19 in Campania, 3.771 nuovi casi nel bollettino di ieri sera.

Sono 3.771 i casi di coronavirus emersi alle 17.00 di ieri in Campania dall’analisi di 24.948 tamponi. Dei 3.771 nuovi positivi, 557 sono sintomatici e 3.214 sono asintomatici. Il totale dei casi di coronavirus registrati in Campania dall’inizio dell’emergenza sale a 111.187, mentre i tamponi complessivamente esaminati sono 1.267.12. Sono 725 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 21.901. Superati i mille decessi legati al coronavirus. Nel bollettino di ieri sera diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania vengono riportati 35 nuovi decessi, specificando però che si tratta di persone morte tra il 30 ottobre e il 14 novembre. Il totale dei decessi dall’inizio della pandemia da Covid-19 in Campania sale così a 1.029. Sono 194 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 10 in più rispetto al dato di ieri. Sono 656 i posti letto di terapia intensiva disponibili su base regionale (occupato il 29,5% dei posti letti disponibili). Sono invece 2.224 i posti letto di degenza occupati, 144 in più rispetto a ieri. I posti letto di degenza complessivamente disponibili su base regionale sono 3.160 tra posti letto Covid e offerta privata.