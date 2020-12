Cos’ha detto il direttore dello Spallanzani Giuseppe Ippolito del Vaccine DaY

“Il fatto che siano iniziate in Italia le vaccinazioni nello stesso momento dà un grande segno di unità del Paese e da oggi, nei primi tre mesi si prevede di vaccinare gli operatori sanitari, gli anziani nelle Rsa e gli ultra ottantenni”, lo ha detto il direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito. Aggiungendo: “Io sono convinto che ci sarà un’alta adesione perché non vedo alternative”. Eppure ad esempio l’adesione alla vaccinazione degli operatori allo Spallanzani al momento sembra essere al 70-80 per cento: “Spero che non sia vero”, commenta Ippolito, ribadendo la sua convinzione: “Ci sarà un’alta adesione”. L’obiettivo è di arrivare ad aver vaccinato 60 milioni di persone entro la fine dell’estate. E’ la grande scommessa. Ci sarà un grande sforzo di organizzazione logistica. Io sono convinto che gli italiani si vaccineranno e sono anche speranzoso che non ci siano furbi che vogliono vaccinarsi prima togliendo il vaccino alle categorie prioritarie facendo così un danno alla società. Un sistema di controlli messo in atto dalla struttura commissariale dovrebbe evitare queste cose”. “Secondo me – aggiunge Ippolito – nell’arco dell’intero 2021 tutta la popolazione sarà saturata. La stima minima dell’immunità di gregge è 40 milioni di vaccinati, tre quarti della popolazione. Io sono speranzoso sull’intelligenza degli italiani. Sono convinto che gli italiani si vaccineranno”. “Il vaccino non è sperimentale nonostante abbia avuto una fase accelerata di sviluppo. Sono state fornite alle agenzie regolatorie prove che sono state giudicate dalle agenzie sufficienti, i dati da studi su modelli animali prima e poi nel corso dei trials sono risultati convincenti, quindi anche se con una procedura accelerata si sono rispettate tutte le fasi dello sviluppo”, spiega il direttore scientifico dello Spallanzani. E “io appena mi chiameranno mi vaccino”. “Il vaccino è sicuro. La gente – conclude – si deve vaccinare perché è l’unica via per venirne fuori”.