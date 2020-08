Cosenza – 34enne muore in ospedale al sesto mese di gravidanza

Ennesimo dramma nelal sanità calabra. Sarà effettuata l’autopsia sul corpo di una 34enne morta ieri, al sesto mese di gravidanza, nel reparto di Ginecologia dell’ospedale Annunziata di Cosenza. La procura della città bruzia ha infatti aperto un’inchiesta e disposto il sequestro della cartella clinica per chiarire le cause della morte della donna originaria di Longobardi che lunedì scorso, a causa di dolori addominali, dissenteria e vomito, si era recata al Pronto soccorso da dove, però, era stata dimessa dopo la visita. Due giorni dopo, visto che i dolori all’addome persistevano, la 34enne si è ripresentata in ospedale, dove è deceduta ieri sera insieme al nascituro. A chiedere l’intervento della magistratura sono stati i familiari della donna. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha predisposto l’invio di un’ispezione nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.