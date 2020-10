Coronavirus, varato decreto per sostenere le ex zone rosse

Anche se arrivato con un po’ di ritardo è arrivato il decreto che stanzia risorse per il sostegno ai comuni, anche quelli zona rossa del salernitano, particolarmente danneggiati dall’epidemia da Covid. Dunque varato dl a sostegno dei Comuni ex zone rosse. Nel salernitano risorse andranno a Sala Consilina, Polla, Atena Lucana, Caggiano, Auletta. In Basilicata ai comuni di Moliterno, Irsina, Tricarico e Grassano. Si tratta di una prima risposta a una fase difficile e complicata per quelle comunità e per le attività sociali, commerciali, produttive di quei paesi.