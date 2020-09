Coronavirus – Ultimi aggiornamenti nel salernitano.

Situazione circoscritta a Caselle in Pittari dove rimangono 15 i casi positivi al Covid, se pur in attesa di altri tamponi effettuati su persone venute in contatto con il primo nucleo di contagiati. In attesa dell’esito dei tamponi anche la comunità di Sanza dove è stato individuato un nucleo di persone che sono entrate in contatto, diretto ed indiretto, con il focolaio sviluppattosi in un ristorante a Caselle in Pittari. Intanto sono due i nuovi casi di contagio da Covid-19 riscontrati nel comune di Teggiano. Si tratta di due donne, entrambe di origini rumene, rientrate in Italia, appartenenti a nuclei familiari distinti. Sono asintomatiche e sono dunque in isolamento domiciliare. Arrivano poi buone notizie da Bellizzi dove sono risultati tutti negativi i tamponi esaminati fino ad oggi tra le persone in quarantena fiduciaria dopo aver avuto contatti con cittadini positivi, tra cui una parrucchiera del posto. Oltre il 50% delle persone sottoposte a quarantena quindi sono libere di uscire.