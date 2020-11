Coronavirus, proroga chiusura scuole per due comuni del Salernitano

I sindaci di alcuni comuni della Valle dell’Irno, nel Salernitano, hanno prorogato la sospensione delle attività scolastiche in presenza. A Fisciano (Salerno) il sindaco Vincenzo Sessa ha fatto sapere attraverso i social che “al fine di limitare la diffusione del virus e abbassare la curva dei contagi registrata nelle ultime settimane” firmerà in giornata un’ordinanza che dispone la sospensione fino al 7 dicembre delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole. Anche il primo cittadino di Siano (Salerno), Giorgio Marchese ha adottato la stessa decisione che resterà in vigore “fino a nuova comunicazione”. “Dato atto che la diffusione del virus anche nel nostro paese è in aumento, mi preoccupa che non accada nulla a nessuno dei vostri figli altrimenti non me lo perdonerei mai”, ha spiegato il sindaco di Siano. A Baronissi, invece, il primo cittadino Gianfranco Valiante questa mattina ha scritto alle Dirigenti scolastiche “affinché esprimano parere, sentiti i rappresentanti dei genitori e il Consiglio d’Istituto, sull’opportunità di proseguire oltre il 23 novembre con la didattica a distanza anche per i più piccoli, che dovrebbero rientrare in classe come da Ordinanza n.90 della Regione Campania. Successivamente sarà emessa ordinanza sindacale”.