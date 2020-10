Coronavirus, positivi il direttore generale del Cotugno Di Mauro e il rettore Nicoletti

Tra coloro che sono risultati positivi al test figura anche il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli (che comprende il Cotugno, il Monaldi ed il Cto), Maurizio Di Mauro, in prima linea sin dalle prime battute sul fronte Covid. di Mauro è asintomatico ed è in isolamento a casa, da dove continuerà a lavorare e a monitorare la situazione. Così come previsto dai protocolli, è stata disposta la sanificazione della direzione generale e sono stati predisposti i controlli per tutti i contatti stretti. Positivo anche il neo rettore dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli Gianfranco Nicoletti. Anche lui in quarantena nella sua abitazione.