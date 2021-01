Coronavirus – Oltre 2,2 milioni di morti nel mondo

Il bilancio dei morti provocati dal coronavirus a livello globale ha superato la soglia dei 2,2 milioni: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l’università americana, ad oggi sono decedute nel mondo 2.206.459 persone a fronte di un totale di 102.069.448 casi. Il bilancio complessivo delle vittime da Covid-19 aveva superato quota 2 milioni il 15 gennaio scorso, quando il totale dei contagi era di oltre 93 milioni: negli ultimi 15 giorni, quindi, sono state registrate oltre 200mila ulteriori vittime e oltre nove milioni di nuove infezioni. Il Messico ha aggiunto 16.374 nuovi casi e 1.434 decessi per Covid-19 nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.841.893 infezioni confermate dall’inizio della pandemia e 156.579 decessi. Lo ha riferito ieri il Segretariato (ministero) della Salute. Con queste cifre, il Paese si classifica al tredicesimo posto nel mondo per numero di infezioni e questa settimana e’ salito al terzo posto nel mondo con il maggior numero di morti per pandemia, dietro a Stati Uniti e Brasile, secondo la Johns Hopkins University. In Cina la National Health Commission ha riferito oggi che il Paese asiatico ha ieri registrato 52 nuovi casi di coronavirus, 36 dei quali sono dovuti a contagio locale, la maggior parte nelle regioni nord-orientali. Taiwan ha registrato il primo decesso di un malato di Covid-19 da maggi, mentre l’isola è alle prese con un anomalo focolaio di casi trasmessi localmente. Secondo quanto riporta Reuters, la vittima è una donna 80enne con precedenti problemi di salute. Era stata contagiata all’interno di un cluster legato a un ospedale, ha fatto sapere il ministro della Sanità, Chen Shih-chung.