Coronavirus, nuova ordinanza del sindaco di Giugliano: piazze chiuse dalle 18 e nel weekend

Entra in vigore oggi a Giugliano in Campania (Napoli) l’ordinanza firmata ieri dal neo sindaco Nicola Pirozzi per diminuire la mobilità a rischio e gli assembramenti. L’ordinanza, spiega Pirozzi, è stata decisa alla luce del fatto che “negli ultimi giorni la curva epidemiologica ha fatto toccare un forte picco di ascesa” e che “gli ospedali sono in grande sofferenza perché ormai totalmente saturi e il personale medico ed infermieristico è piegato da turni massacranti”. Da oggi a Giugliano, comune non capoluogo di provincia più popoloso d’Italia con i suoi 125mila abitanti, dopo le 18 i minori potranno circolare solo se accompagnati da un genitore o da un adulto convivente, le piazze saranno chiuse dalle 18 e per l’intero arco della giornata di sabato e di domenica, è vietato fumare in pubblico, compresi i dispositivi elettronici, ed è vietato sostare in più di 4 persone, anche con mascherina e distanziamento.