Coronavirus, nel Casertano molti sindaci prorogano la chiusura delle scuole

Domani, invece, suona di nuovo la campanella per le seconde classi delle elementari, secondo quanto disposto dalla Regione Campania. Ma tanti i comuni, che proseguiranno lo stop. Tantissimi quelli del Casertano. Tra ieri e oggi sono decine le ordinanze di proroga della chiusura: Aversa, Cesa e Capodrise sono gli ultimi centri, in ordine di tempo, ad aver adottato tale scelta, ma hanno già deciso l’ulteriore stretta il capoluogo Caserta, e altre popolose città come Maddaloni, Santa Maria Capua Vetere, Capua, Castel Volturno, Mondragone, tra gli altri.