Coronavirus, la Basilicata si prepara a ricevere i vaccini

“A breve” sarà convocato un incontro tra la task force regionale e i vertici delle aziende sanitarie “per definire gli aspetti organizzativi e logistici” per ricevere in Basilicata i vaccini anti covid e somministrarli ai cittadini. Lo ha annunciato l’assessore alla sanità della Regione, Rocco Leone, ricordando che la Basilicata è tra le Regioni che hanno indicato al Commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, le strutture di conservazione e somministrazione del vaccino.