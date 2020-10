Coronavirus, in Italia 647.674 casi totali e 38.321 vittime

Sono 31.804 i nuovi contagi da coronavirus in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 199 decessi. I tamponi eseguiti da ieri sono 215.085. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.746, con un incremento di 95 unità. Dai dati del ministero della Salute emerge inoltre che sono 16.994 i ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali, con un incremento rispetto a ieri di 1.030 pazienti, mentre nelle terapie intensive ci sono oggi 1.746 persone, 95 più di ieri. L’aumento degli attualmente positivi in un giorno è di 26.595 che portano il totale dei malati a 325.786. Molto più ridotto, invece, l’incremento dei guariti: 4.285 nelle ultime 24 ore per un totale di 283.567. Il numero dei casi totali dall’inizio dell’emergenza sale a 647.674, mentre quello delle vittime sale a 38.321.