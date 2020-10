Coronavirus, in Italia 423.578 casi totali e 36.616 morti

Sono 9338 i nuovi casi di coronavirus in Italia su 98.862 tamponi effettuati. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 73 decessi, che portano il totale a 36.616 dall’inizio dell’emergenza. I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 1.498, per un totale di 252.959. Le persone in terapia intensiva sono 797 (+47 rispetto a ieri). Dall’inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 423.578.