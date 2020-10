Coronavirus, in Italia 381.602 casi totali e 36.372 morti

Sono 8804 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 83 decessi. Da ieri sono stati eseguiti 162.932 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 586, con un incremento di 47 unità. Crescono anche i ricoverati in terapia intensiva: 586, 47 in più di ieri. Nuovo record di tamponi che arrivano a circa 163mila (ieri erano 152.196). I morti con Covid-19 a oggi sono 36.372. Gli attualmente positivi passano a 99.266, con un incremento di 6.821 rispetto a ieri. Sono 1.899 i guariti/dimessi nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri, quando erano stati 2.037. Il totale dei casi è 381.602, mentre quello delle vittime che sale a 36.372.