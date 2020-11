Coronavirus, in Italia 37.255 nuovi casi e 544 morti

Sono 37.255 i nuovi casi di coronavirus in Italia secondo il bollettino diffuso oggi dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 544 morti, che portano il totale a 44.683 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia. Da ieri sono stati eseguiti 227.695 tamponi. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza sale a 1.144.552. I pazienti in terapia intensiva sono 3.306, con un incremento di 76 unità. Negli ospedali sono ricoverate 31.398 persone, sono 484 in più rispetto a ieri. I guariti sono 12.196 in più, incremento che porta il totale delle persone che hanno superato il virus dall’inizio dell’emergenza a 411.434. Gli attualmente positivi rispetto al giorno precedente, vale a dire quante persone in più con coronavirus sono in carico al sistema sanitario, sono 24.509. In totale le persone positive al coronavirus in Italia sono 688.435.