Coronavirus, in Italia 359.569 casi totali e 36.205 dall’inizio dell’emergenza

Sono 4619 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 39 decessi, che portano il totale a 36.205 dall’inizio dell’emergenza. Calano i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (85.442). Sono 82.764 gli attualmente positivi in Italia (3.689 in più rispetto a ieri) e 240.600 i guariti (+891). Salgono i ricoverati negli ospedali (+302) e nelle terapie intensive (+32). Al momento negli ospedali sono ricoverate 4.821 persone mente nelle rianimazioni ci sono 452 pazienti. In totale dall’inizio dell’emergenza sono stati contagiate 359.569 persone.