Coronavirus, in Italia 330.263 casi e 36.030 morti

Sono 2677 i nuovi casi di Coronavirus, a fronte di 99.742 tamponi effettuati, e 28 i morti in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Salute nel suo bollettino quotidiano. Sale così a 36.030 il numero delle persone che hanno perso la vita nel Paese dall’inizio dell’emergenza, mentre è di 330.263 il numero aggiornato dei casi totali. Nelle ultime 24 ore si registra inoltre un decremento dei pazienti in terapia intensiva, in tutto 319 (-4 da ieri). Il bilancio degli attualmente positivi è di 60.134 (+1.231 da ieri), mentre il numero dei guariti è di 234.099 (+1.418). Per quanto riguarda le regioni, nessuna è risultata a zero contagi da ieri.