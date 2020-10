Coronavirus, in Italia 322.751 casi e 35.968 morti

Sono 2.844 i nuovi casi di coronavirus in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 27 morti, che portano il totale a 35.968 dall’inizio dell’emergenza. Da ieri sono stati eseguiti 118.932 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 297, con un incremento di 3 unità nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi sale così a 322.751. I guariti giornalieri sono 1.247, per un totale di 231.217.