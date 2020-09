Coronavirus, in Italia 308.104 casi totali e 35.818 morti

Sono 1.869 i nuovi casi di coronavirus in Italia, come si legge sul sito del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 17 morti, che portano il totale a 35.818 dall’inizio dell’emergenza. Lieve aumento delle persone in terapia intensiva e dei ricoverati nei reparti. Attualmente sono in rianimazione 247 persone (tre in più di ieri) e 2.746 sono ricoverate in ospedale (9 in più di ieri). Sono 875 i nuovi positivi al coronavirus e 977 le persone guarite nelle ultime 24 ore a fronte di 104.387 tamponi eseguiti. Il totale degli attualmente positivi al Sars-Cov-2 è di 48.593 mentre dall’inizio dell’emergenza 223.693 persone sono guarite. Il numero complessivo dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale a 308.104.