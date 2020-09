Coronavirus, in Italia 306.235 casi e 35.801 morti

Sono 1.912 i nuovi casi di coronavirus in Italia, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 20 morti, che portano il totale a 35.801 dall’inizio dell’emergenza. Sono 938 i positivi in più rispetto a ieri, aumento che porta il totale degli attualmente positivi a 47.718. Ad oggi sono invece 222.716 i guariti dal coronavirus, 954 nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 244 (-2) da ieri. Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale così a 306.235.