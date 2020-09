Coronavirus, in Italia 299.506 casi totali e 35.724 morti

Nelle ultime 24 ore in Italia registrati 1.350 nuovi casi di coronavirus su 55.862 tamponi effettuati, che portano il totale dei contagi da inizio emergenza a 299.506. I decessi sono stati 17, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 35.724. I ricoverati in terapia intensiva sono 232, 10 in più rispetto a ieri. Il totale di dimessi e guariti sale a 218.703 (+352).