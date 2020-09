Coronavirus, in Italia 296.569 casi totali e 35.692 morti

Torna a salire il numero dei morti per Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i decessi nel Paese sono stati 24 (ieri erano 10). I nuovi casi sono invece 1.638, in calo rispetto ai 1.907 del precedente bollettino del ministero della Salute. Il numero dei casi totali di Covid nel Paese dall’inizio dell’emergenza sale così a 296.569, mentre è di 35.692 il nuovo bilancio delle vittime. Solo Abruzzo e Valle d’Aosta non hanno registrato nuovi casi nelle ultime 24 ore. L’incremento più alto è invece in Lombardia con 243 nuovi positivi, seguono il Lazio con 197 e il Veneto con 186. In tutto sono 43.161 gli attualmente positivi: 2.380 ricoverati con sintomi, 215 in terapia intensiva (+7 rispetto a ieri) e 40.566 in isolamento domiciliare. Salgono inoltre a 217.716 i pazienti guariti/dimessi.