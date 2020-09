Coronavirus, in Italia 284.796 casi totali e 35.597 morti

Sono stati 1.616 i nuovi contagi e 10 i morti nelle ultime 24 ore per Covid. Sono gli ultimi dati del ministero della Salute pubblicati sul sito della Protezione Civile. Ieri i casi erano stati 1.597, mentre resta invariato il numero delle persone decedute. Oggi in Italia sono stati fatti 98.880 tamponi, un dato in linea con quello del giorno precedente, quando erano stati 94.186. Dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti 9.554.389 test, di cui 1.775.670 nella sola Lombardia. Crescono i ricoverati in terapia intensiva: 175, 11 in più di ieri. Da inizio emergenza i guariti sono stati 212.432, 547 nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi sale a 284.796. Le vittime totali, invece, sono 35.597.