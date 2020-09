Coronavirus, in Italia 276.338 casi totali e 35.534 morti

Lieve calo oggi del numero di nuovi casi positivi di coronavirus in Italia: sono 1695 contro i 1.733 di ieri, quindi meno 38. Il totale di casi dall’inizio dell’epidemia è ora di 276.338. Sale il numero di decessi: sono 16 rispetto ai 5 di ieri, portando il totale a 35.534. I tamponi sono stati 107.658 (6000 in meno di ieri). Dopo giorni di continuo aumento, sono stabili nelle ultime 24 ore i pazienti in terapia intensiva positivi al Covid: 121. In crescita i ricoverati con sintomi (1.620, +13) e le persone in isolamento domiciliare (29.453, + 1.181). Incremento anche per gli attualmente positivi (31.194, quasi mille in più) ed i dimessi ed i guariti (209.610, quasi 600 in più). Questi i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute. In Lombardia (388) e Veneto (188) il maggior aumento di positivi rispetto a ieri. Nessun nuovo caso, invece, in Molise e Valle d’Aosta.