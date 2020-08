Coronavirus, in Italia 252.235 casi totali e 35.231 morti

Continuano ad aumentare i nuovi casi di coronavirus in Italia: 523 sono i contagi delle ultime 24 ore, per un totale di 252.235 da inizio emergenza. I dati sono stati diffusi dal Ministero della Salute e sono consultabili sul sito della Protezione Civile. Si registrano altre sei vittime, il totale da inizio emergenza sale a 35.231. Le persone attualmente positive al coronavirus sono 14.081, 290 in più rispetto a ieri. Sono 226 le persone guarite nelle ultime 24 ore, 202.923 da inizio emergenza, mentre quelle ricoverate in terapia intensiva sono 55, due in più di ieri. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati eseguiti 51.188 tamponi, per un totale da inizio emergenza che sale a 7.420.764. Circa un quinto dei test è stato eseguito in Veneto (10.065).