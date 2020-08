Coronavirus, in Italia 250.825 casi totali e 35.209 morti

Non si fermano i contagi da coronavirus. Sono 259 i nuovi casi nelle ultime 24 ore per un totale di 250.825 da inizio emergenza, e 4 i morti. E’ quanto emerge dal report quotidiano del Ministero della Salute consultabile sul sito della Protezione Civile. Il numero totale delle vittime da inizio emergenza è stato di 35.209. Da ieri i guariti sono stati 150 per un numero complessivo da inizio emergenza di 202.248. Sono 46 le persone in terapia intensiva, una in più rispetto a ieri. A zero contagi da ieri Molise, Basilicata e Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda le regioni con più contagi, l’Emilia-Romagna (39) precede il Lazio (38), la Sicilia (32) e la Lombardia (31). Sono 26.432 i tamponi fatti nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 7.276.276 da inizio emergenza.