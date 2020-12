Coronavirus, in Italia 14.522 nuovi casi e 553 i morti

Sono 14.522 i nuovi positivi al coronavirus e 553 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Con le 553 vittime delle ultime 24 ore l’Italia supera la soglia dei 70 mila morti per il Covid-19 dall’inizio della pandemia: sono 70.395. Secondo i dati del ministero, sono 175.364 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Rispetto a ieri (166.205) i test sono in aumento di circa 9 mila. Il tasso di positività è di quasi l’8,3%, in leggero aumento rispetto all’8,01% di ieri.