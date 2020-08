Coronavirus – In Campania i rientri dall’estero segnalati alle Asl

L’Unità di crisi della regione Campania ha reso noti i dati dei rientri registrati dalle ASL nel territorio della regione Campania in attuazione dell’ordinanza firmata ieri dal governatore De Luca. “Sono 1.374 le segnalazioni di rientro via mail e 967 segnalazioni di rientro via telefono. Totale: 2.341 segnalazioni nella giornata di oggi”. Nel dettaglio: ASL Napoli 1: 408 segnalazioni di rientro; ASL Napoli 2: 430 segnalazioni; ASL Napoli3: 133 segnalazioni; ASL Benevento: 190 segnalazioni; ASL Avellino: 243 segnalazioni; ASL Caserta: 390 segnalazioni; ASL Salerno: 547 segnalazioni. Inoltre, l’Unità di crisi spiega che “131 tamponi effettuati i risultati saranno disponibili da domani” e sono stati effettuati “25 test sierologici”. Prima del 12 agosto sono stati 38 i positivi di rientro dall’estero.