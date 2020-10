Coronavirus in Campania, ecco la nuova ordinanza per i matrimoni

Il presidente della Giunta regionale campana Vincenzo De Luca ha modificato con ordinanza – come anticipato ieri – la normativa di sicurezza anti-Covid-19 per la cerimonia di nozze. La nuova ordinanza prevede che ricevimenti e feste potranno essere svolti anche oltre il limite numerico dei partecipanti previsto dall ‘Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020, a condizione della puntuale osservanza delle nuove prescrizioni. Gli organizzatori degli eventi e ricevimenti dovranno comunicare all’Unità di crisi regionale ogni sette giorni, il calendario degli eventi in programma nella settimana successiva. Sono anche prorogate tutte le disposizioni previste dall ‘Ordinanza n.72 del 24 settembre 2020 compreso l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all’ aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale. Le violazioni sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa. di una multa e si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’ attivita’ da 5 a 30 giorni.