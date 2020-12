Coronavirus, in Campania 900 positivi nelle ultime 24 ore

Con 900 positivi su un totale di 14.757 tamponi, in Campania la curva del contagio scende dal 7,66% di ieri al 6,09% di oggi. Altri 34 i morti, per un totale di 2.424 da inizio pandemia. In regione c’è grande attesa per le prossime decisioni su eventuali restrizioni nel periodo natalizio. Una situazione di forte preoccupazione si registra a Torre del Greco dove ci sono stati altri due morti per Covid. Ad annunciarlo il sindaco della città vesuviana, Giovanni Palomba, al termine del consueto punto al Centro operativo comunale di stanza a palazzo Baronale. Il primo cittadino, sentite Asl Napoli 3 Sud e unità di crisi regionale, ha annunciato che a perdere la vita sono stati P.P. di 83 anni e V.A. 62 anni, il primo in isolamento domiciliare e l’altro in ospedale. Sale dunque a quota 57 il numero complessivo dei torresi che hanno perso la vita a causa del Coronavirus da inizio pandemia. E per questo motivo una giornata di preghiere è stata organizzata per il 21 dicembre per ricordare le quasi vittime del Covid. A promuoverla il XIII Decanato. ”L’iniziativa – si legge in un comunicato diramato dal Comune – nata dalla considerazione che la città di Torre del Greco risulta avere uno dei bilanci più gravi in termini di vite umane nell’ambito della crisi epidemiologica in tutta la regione, intende rivolgere un momento di conforto e di vicinanza a quanti hanno vissuto il dramma del virus”. Situazione difficile anche a Torre Annunziata: tre decessi e ottanta nuovi casi di positività al Covid-19 sono il drammatico il bilancio relativo agli ultimi cinque giorni, diramato dal sindaco di Torre Annunziata (Napoli) Vincenzo Ascione, solo in parte mitigato dalle 41 avvenute guarigioni. ”Sarà fondamentale – dice il sindaco – affrontare le imminenti festività natalizie con il massimo dell’attenzione, rispettando scrupolosamente i provvedimenti che verranno adottati da Governo e Regione. A breve, emanerò anche io un’ordinanza che avrà l’obiettivo di limitare il più possibile che si formino assembramenti incontrollati sul nostro territorio, in particolare nei giorni del 24 e 31 dicembre”. Un uomo di 50 anni originario di Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, è morto per aver contratto il Covid-19.L’uomo, già con gravi patologie pregresse, da qualche giorno era ricoverato presso il reparto Covid dell’ospedale di Polla. Anche il padre del 50enne è deceduto nei giorni scorsi a causa del coronavirus.