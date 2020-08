Coronavirus – In Campania 9.596 segnalazioni di rientro dall’estero

In Campania, dal giorno 13 agosto, sono giunte 9.596 segnalazioni di rientro e 4.113 telefonate di richieste informazioni alle Asl. Da ieri sono stati eseguiti 3.437 tamponi per persone in arrivo dall’estero di cui si attendono i risultati e 141 test sierologici. A comunicare i dati dei rientri registrati dalle Asl campane, in attuazione dell’Ordinanza 68 del 12 agosto scorso della Regione, è l’Unità di crisi regionale. Presso l’Asl Napoli 1: 2.850 segnalazioni di rientro e 1.654 telefonate di informazioni; Asl Napoli 2: 1.650 segnalazioni e 510 telefonate di informazioni; Asl Napoli 3: 996 segnalazioni; Asl Benevento: 449 segnalazioni 390 telefonate di informazioni; Asl Avellino: 811 segnalazioni; Asl Caserta: 1.138 segnalazioni e 734 telefonate di informazioni; Asl Salerno: 1.702 segnalazioni e 750 telefonate di informazioni.