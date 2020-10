Coronavirus, in Campania 544 nuovi casi e 177 guariti nelle ultime 24 ore

Alla mezzanotte di ieri in Campania sono 544 i nuovi casi di positività al covid-19 su 7.504 tamponi analizzati. Dall’inizio dell’emergenza in Campania sono 15.707 i positivi, il totale dei tamponi somministrati invece 644.967. Da segnalare ieri 1 nuovo decesso (totale 469) e 177 nuovi guariti (totale 6.895). Balzo dei contagi Covid in Italia, con l’incremento dei casi che per la prima volta dopo mesi torna sopra i tremila in un solo giorno: secondo il bollettino dei ministero della Salute nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.678 casi, mille più di martedì, un incremento che non si registrava da metà aprile. Il numero dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale così a 333.940. In aumento anche il numero delle vittime – 31 in un giorno, ieri erano 28 – tornato sui valori di fine giugno.