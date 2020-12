Coronavirus, in Campania 433 positivi nelle ultime 24 ore

Stabile il tasso di positività al Covid-19 in Campania. In base ai dati dell’Unità di crisi regionale, su 4.650 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, sono 433 i nuovi contagiati, di cui solo 5 sintomatici. Il rapporto tra i positivi e i tamponi si attesta quindi al 9,3%, mentre ieri era al 9,16%. Sono 33 i decessi, di cui 15 avvenuti nelle ultime 48 ore e i restanti 18 nei giorni precedenti, ma registrati ieri, per un totale di 2.719 morti. Sono 1.179 i guariti nelle ultime 24 ore, 104.549 dall’inizio della pandemia. Il numero complessivo dei positivi sale a 186.564 su 1.997.527 tamponi effettuati. Torna a crescere leggermente il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, che risultano 98 sui 656 disponibili, tre in più rispetto a ieri. Si riducono di 18 unità, invece, i posti occupati in degenza ordinaria, che sono 1.422 sui 3.160 disponibili, tra Covid e offerta privata.