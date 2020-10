Coronavirus, in Campania 401 positivi e 103 guariti nelle ultime 24 ore

Aumentano ancora i positivi in Campania. Sono 401 rispetto ai 392 di ieri peraltro con meno tamponi effettuati: 7.498 nelle ultime 24 ore rispetto ai precedenti 8.482. Il totale dei positivi arriva a 13.925 su un complessivo di 620.282 tamponi. C’è una vittima, il totale dei deceduti arriva a 465. In aumento i guariti del giorno: 103 contro i 42 precedenti. Il totale dei guariti arriva a 6.418. Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sarà domani a Roma per un incontro di lavoro con il Ministro dell’Interno e il Capo della Polizia. In relazione all’emergenza Covid – si apprende da una nota della Regione Campania – il Ministro dell’Interno ha offerto piena disponibilità alla collaborazione e alla definizione di un efficace piano per garantire il rispetto delle ordinanze emesse dal Governo nazionale e dal Governo regionale. Ieri De Luca – nel corso dell’appuntamento settimanale in cui fa il punto della situazione sul Covid – aveva lamentato l’assenza delle forze dell’ordine nel far rispettare le ordinanze nazionali e regionali chiedendo un maggior coinvolgimento delle stesse.