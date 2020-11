Sono 3.351 i nuovi casi di positività al coronavirus in Campania su 20.662 tamponi analizzati. Ieri erano stati 4.069 i casi positivi dopo 25.510 tamponi analizzati. Anche oggi si registra un ulteriore aumento dei morti in regione per Covid: sono 27 i nuovi decessi, per un totale di 994. I ricoverati sono 2.264, di cui 184 in terapia intensiva. . In Campania, sono 85.246 gli attualmente positivi sui 107.416 casi registrati finora.