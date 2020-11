Coronavirus, in Campania 3.334 positivi e 32 morti

Il calo del numero dei positivi, con una riduzione del rapporto tra contagiati e test effettuati sono le buone notizie della giornata in Campania dove l’emergenza Covid mette sempre più sotto stress le strutture sanitarie. Si acuiscono i problemi legati alla carenza di bombole di ossigeno, evidenziata già da diversi giorni e ancora senza soluzione, e a rischi di speculazione sull’impiego di ambulanze private per il trasporto dei malati in ospedale. Proprio oggi l’Ordine dei medici di Napoli ha rilanciato l’appello al ‘cuore’ dei cittadini. “Se a casa ci sono bombole di ossigeno inutilizzate portatele in farmacia, se ci sono altri sub o lidi balneari, altri circoli, che possono mettere a disposizione attrezzatura, che si facciano avanti. Mostriamo ancora una volta di avere un grande cuore”. “Siamo tutti parte di una comunità drammaticamente colpita dal Covid – dice il presidente Silvestro Scotti – una comunità che non ha mai smesso di lottare e che sta rispondendo alla pandemia colpo su colpo, con grande dignità nonostante la sofferenza. La carenza di bombole per l’ossigeno ha già messo in luce il grande cuore di questa città, della sua provincia e di tutti i campani, ma dobbiamo fare di più, dobbiamo comprendere che anche un gesto che può sembrare insignificante oggi potrebbe fare la differenza”. Ancora una vittima da Covid-19 a Torre del Greco (Napoli), la sedicesima della cosiddetta seconda ondata e la quattordicesima da inizio novembre. È quanto emerge dal consueto aggiornamento quotidiano redatto al termine della seduta del Centro operativo comunale dal sindaco della città vesuviana, Giovanni Palomba. A perdere la vita è stato D.S.M., 89 anni, la cui positività al coronavirus – da quanto comunica il primo cittadino – è stata accertata post mortem. Dati sostanzialmente stabili a Torre Annunziata dove il sindaco Vincenzo Ascione ha annunciato 69 nuovi casi di contagio nelle ultime 48 ore, arco temporale nel quale sono stati invece registrate 63 guarigioni. Sale a 458 il numero dei cittadini attualmente positivi al Covid, dodici dei quali ricoverati presso i Covid Center. lntanto il sindaco di Castel Volturno (Caserta), Luigi Petrella, contagiato qualche giorno fa, è stato ricoverato al Pineta Grande Hospital a causa di una crisi respiratoria; condizioni peggiorate e ricovero anche per il vescovo della Diocesi di Teano-Calvi Giacomo Cirulli, risultato positivo qualche giorno fa. Cala comunque e di molto il numero dei nuovi positivi nel Casertano: ieri erano oltre mille con 4mila tamponi, oggi sono 678 con 3325 test eseguiti, ossia è risultato positivo nelle ultime 24 ore circa il 20% dei tamponi processati, con un calo sostanzioso del rapporto test-positivi, che nei giorni scorsi era di oltre il 25% con oscillazioni pericolose verso il 30%. Secondo l’ultimo bollettino dell’Unità di crisi della Regione sono 3334 rispetto ai 3.657 del giorno precedente. Registrate altre 32 vittime, nel periodo tra il 13 ed il 18 novembre, per un totale di 1.192. I guariti sono 2.255 per un totale di 27.898.